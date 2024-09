Nachnutzung TVG-Gelände Bezirkspolitiker fordern die Schaffung bezahlbaren Wohnraums

Das Technische Verwaltungsgebäude (TVG) wird umziehen, das hat der Rat schon 2020 entschieden. Doch für das Gelände an der Brinckmannstraße in Bilk, auf dem das TVG jetzt steht, hat die Stadt keine Anschlussverwendung. Wie genau es damit weitergeht, soll nun in unterschiedlichen Verfahren entschieden werden. Klar ist: Die jeweilige Nachnutzung soll auch bei der Finanzierung des TVG-Neubaus an der Moskauer Straße in Oberbilk helfen.