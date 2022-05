Benefizaktion : In Bilk wird für die Ukraine gezaubert

Düsseldorf Das Theater Zauberwelten lädt zu zwei Vorstellungen ein, deren Einnahmen an die Menschen aus der Ukraine gehen. Ein Magier und ein Mentalist treten auf.

Im Herbst konnte Chris Williams an der Volmerswerther Straße nach umfangreichem Umbau endlich die Kostenpflichtiger Inhalt Zauberwelten eröffnen. Es gibt einen Laden mit allem, was Hobbyzauberer für ihrer Kunst brauchen, auch eine Bibliothek mit Büchern über das Zaubern ist vorhanden sowie ein Theater mit etwa 40 Plätzen. Eben dort soll am Sonntag, 29. Mai, in zwei Vorstellungen möglichst viel Geld für die Ukraine zusammen kommen.