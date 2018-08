Taubendreck ärgert Bürger und Politiker

Bilk Das Taubenproblem an der Unterführung Bachstraße ist immer noch akut.

„Leider hat sich seit einem Jahr an der Situation nichts geändert. Weder wurde die Bahnunterführung mit Netzen gegen Tauben ausgestattet noch haben wir irgendetwas von der Verwaltung zu diesem Sachverhalt gehört. Gerade bei den aktuell hohen Temperaturen ist der Durchgang wegen des Gestanks durch die Verschmutzungen kein Vergnügen“, sagt Thorsten Graeßner von den Grünen. Daher fragen die Grünen in der nächsten Sitzung der BV3 im September nach dem aktuellen Sachstand und verweisen dabei auf eine ähnliche Unterführung im Stadtbezirk 2 – die Unterführung Gerresheimer Straße – an der eine Deckenkonstruktion angebracht wurde, die es Tauben unmöglich machen würde, auf dem Vorsprung der Unterführung und unter den Deckenverstrebungen zu sitzen. Graeßner dazu: „Wir wollen wissen, ob so eine Deckenkonstruktion für die Unterführung Bachstraße übernommen werden kann.“