Kinder in Düsseldorf : So teuer wird der Spieloasen-Umbau

Düsseldorf Der Betrag verdoppelt sich zwar, aber durch den Ankauf einer großen Halle wird es mehr Platz geben für die Kinder der Jugendfreizeiteinrichtung. Ein großer Teil der Mehrkosten

Im Dezember 2019 hatte der Rat der Stadt die Finanzierung für den Umbau der Spieloase an der Brunnenstraße beschlossen. Damals wurden der Politik Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro vorgelegt, mit dem Hinweis, dass sich die Summer erhöhen kann. Denn die Stadt bemühte sich, eine benachbarte Halle zu kaufen, um die Jugendfreizeiteinrichtung zu vergrößern. Jetzt, gut eineinhalb Jahre nach dem Ratsbeschluss, gibt es die finale Kostenrechnung, die jetzt noch mal verschiedenen Gremien vorgelegt wird, unter anderem der Bezirksvertretung 3, die am Dienstag, 7. September, ab 17 Uhr im Bürgersaal an der Bachstraße 145.