Schützen in Düsseldorf : Brauchtum hilft Brauchtum

Bilk Am Freitag startet das Schützenfest in Bilk. Dafür bekommen die St. Sebastianer Unterstützung von den Karnevalisten. Weil man zusammen Synergien schaffen kann und beide vor den gleichen Problemen stehen

„Zosamme“, sagt Müller, „das ist es, was wir tun.“ Zosamme heißt, Synergien schaffen, zosamme bedeutet, vor den gleichen Problemen zu stehen. Eng verbunden ist Ulrich Müller mit Josef Hinkel, der im Vorstand des Fördervereins Düsseldorfer Karneval ist, und beide sind sich einig: Karneval und Schützen haben so einiges gemeinsam. Angefangen bei der Religion, „der 11.11. ist 40 Tage vor Weihnachten, Aschermittwoch 40 Tage vor Ostern“, sagt Hinkel, „und die Schützen ehren ihre Heiligen.“ Dazu kommt das soziale Engagement – für Kinder, für Kranke, für Alte. „Und doch haben wir alle den Ruf weg, dass wir nur saufen“, sagt Müller, der diesen Vorwurf entschieden von sich weist.

So manche Stadtteile außerhalb des Zentrums arbeiten schon länger zusammen, in Bilk gibt es seit zwei Jahren eine Kooperation. Gemeinsam mit den Bilker Heimatfreunden, der G.K.G. Närrisch Welthus 1893 und der Düsseldorfer Bürgerwehr 1892 haben die Schützen 2019 erstmals eine Herren- und eine Mädchensitzung organisiert, bevor das Festzelt am Schützenplatz für das Titularfest der Bilker Schützen genutzt wurde. „Wir haben das Zelt, die Karnevalisten sind erfahrener beim Bühnenprogramm“, sagt Müller, für den die Premiere der Karnevalssitzungen so ein großer Erfolg war, dass die Termine für 2020 schon feststehen. Am 17. Januar findet die Herren-, einen Tag später die Mädchensitzung statt. Kostüme hat Müller jede Menge im Schrank, zuletzt war er Panzerknacker, wechselt für jedes Event sein Outfit. Ohne die Schützen könnte auch die Concordiaschule nicht teilnehmen am Karnevalszug durch den Stadtteil, „die Schule muss selbst für die Sicherheit sorgen“, sagt Müller, der nicht lange fackelte und ein paar Schützenbrüder organisierte, die die Fußgruppe begleiteten.