Verkehrswende : Provisorischer Radweg soll bleiben

Düsseldorf Die Radwege auf der Oberbilker Allee und der Bilker Allee sind bisher noch provisorisch, sollen jetzt aber dauerhaft angelegt werden. Dennoch kann es in Zukunft zu weiteren Änderungen kommen.

Die Planung orientiert sich an den bereits provisorisch markierten Radwegen auf der Bilker Allee und Oberbilker Allee. An den einmündenden Straßen ohne Ampeln sowie an stark befahrenen Einfahrten sollen jedoch Roteinfärbungen ergänzt werden. Perspektivisch müssten die einzelnen Knotenpunkte entlang der Strecke für den Radverkehr – insbesondere im Hinblick auf die Linksabbiegebeziehungen – jedoch noch optimiert werden. Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Straßenbahnhaltestellen seien zudem künftig Anpassungen der Radverkehrsführung notwendig. In der Übergangszeit sollen in den Bereichen der Haltestellen – wie bereits im Provisorium – die Radfahrstreifen unterbrochen und Zick-Zack-Markierungen aufgetragen werden, um so die Radfahrer auf die Haltestellen aufmerksam zu machen. Des Weiteren soll die bestehende Lücke auf der Bilker Allee im Abschnitt zwischen Talstraße und Corneliusstraße geschlossen werden.