Neues aus der Gastro-Szene

Bernhard Hülsmann bietet in seinem Weinhaus nur den Wein an, den er selber probiert hat. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Bilk Schon seit 1996 betreibt Bernhard Hülsmann sein Bilker Weinhaus in der Lorettostraße – mehr als 400 Sorten Wein, Sekt und Spirituosen bietet er an.

Obwohl er sich bereits seit frühester Jugend für Wein interessierte, machte Bernhard Hülsmann Ende der 1960er Jahre erst einmal eine Ausbildung zum Metzger, und zwar bei der auch heute noch bekannten Metzgerei Inhoven. Gleich nach der Ausbildung entschied sich der gebürtige Düsseldorfer aber dafür, doch lieber Wein anstatt Wurst zu verkaufen. „Ich habe im Direktvertrieb gearbeitet, also potenzielle Kunden zu Hause besucht, mit ihnen und ihren Gästen Weinproben veranstaltet und so den Wein verkauft.“ Das sei damals absolut üblich gewesen, erzählt der 66-Jährige, und manchmal mache er das auch heute noch. Viele Jahre lang verdiente er auf diese Weise nicht nur sein Geld, sondern verschaffte sich auch ein großes Wissen rund um den Wein. „Ich habe zahlreiche Seminare besucht, Weinreisen gemacht und so viel wie möglich über den Anbau und die Herstellung der unterschiedlichen Weinsorten gelesen“, sagt Hülsmann.

Schon in den 1980er Jahren war er dann selbstständig, hatte einen Weinladen in Holthausen, bis er zufällig auf das frei gewordene Geschäft an der Lorettostraße stieß und dort 1996 das Bilker Weinhaus eröffnete. Auf 35 Quadratmetern finden Weinfreunde – die Kunden kommen längst nicht nur aus Düsseldorf – neben deutschen Weinen (das sind rund 40 Prozent des Angebots) Weine aus Italien, Frankreich, Spanien, Portugal sowie aus Übersee. „Die Weine aus Deutschland haben für mich eine sehr hohe Priorität, denn heutzutage produzieren die hiesigen Winzer absolute Weltklasseweine“, erzählt Hülsmann. Das liege auch an den klimatischen Veränderungen, noch vor 20 oder 30 Jahren habe man Rebsorten wie Merlot oder Syrah in Deutschland nicht anbauen können. Heute, so der Weinkenner, sei das problemlos möglich.