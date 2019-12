Regiohalt wird gebaut : Ein Gewinn für Bilk

Meinung Düsseldorf Mit dem Regiohalt Bilk wird nicht nur der ÖPNV gestärkt. Profitieren kann ab 2020 das ganze Viertel um den Bahnhof.

Schon heute ist der S-Bahnhof in Bilk mit 10.700 Ein- und Aussteiger pro Tag ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler . Wenn die Station zum Regiohalt ausgebaut ist, Regionalzüge aus Krefeld, Neuss und Mönchengladbach dort halten, sollen doppelt so viele Menschen in Bilk umsteigen. Die Anschlüsse sind gut, mit Wehrhahnlinie und Straßenbahnen ist die Uni ebenso gut angebunden wie Flingern und die Innenstadt, Gerresheim und Benrath. In Bilk hält zudem der Metrobus M3, der zwischen Reisholz und dem Linksrheinischen verkehrt. Ende 2020 soll der Regiohalt fertig sein, der neben dem Hauptbahnhof und der Haltestelle am Flughafen zur wichtigsten Station in Düsseldorf wird. Vom Regiohalt Bilk versprechen sich aber nicht nur Verkehrsplaner eine deutliche Verbesserung für den ÖPNV, auch der Stadtteil selbst steckt große Hoffnungen in das Projekt. Die Düsseldorf Arcaden, die Friedrichstraße – wenn mehr Menschen die Station in Bilk nutzen, sind auch mehr Menschen im Stadtteil, die einkaufen und essen, die das Viertel beleben.