Radverkehr in Düsseldorf : Geteiltes Echo zum neuen Radweg in Bilk

Bilk/Unterbilk Für die neue Radspur wurde der Platz für Autos reduziert. Die Geschäftsleute bewerten die neue Verkehrslage unterschiedlich. Radler aber freuen sich über die Verbesserung.

Der Ausbau des Radhauptnetzes in den Düsseldorfer Stadtteilen geht voran, zurzeit besonders zwischen Bilker Kirche und Corneliusstraße – eine Strecke, die etwa 1,7 Kilometer lang ist. Auf der Bilker und Oberbilker Allee markieren Mitarbeiter der Stadt seit einigen Tagen in jede Richtung einen Radverkehrsstreifen. Sie sind jeweils 2,60 Meter breit und sollen die Verkehrssicherheit erhöhen.

Das sei auch dringend notwendig, findet Christiane Mut. Sie arbeitet in der Reinigung gegenüber der Bilker Kirche und sagt: „Hier hat es so oft gekracht, es musste was passieren für die Sicherheit der Radler.“ Sie selbst kommt immer mit dem Rad zur Arbeit und gerät fast täglich in Konflikt mit dem Autoverkehr. „Ich bin froh, dass die Radwege jetzt hier sind“, sagt sie. Allerdings weiß sie auch, dass es für Pkw nun schwieriger werden wird, einen Parkplatz zu finden. Ihr Arbeitsplatz, eine Reinigung, sei eine klassische Anlaufstelle für Kunden, die kurz mal ihren Wagen in zweiter Reihe abstellen und ihre Kleidung abholen. „Wir brauchen diese Kunden für unser Geschäft.“