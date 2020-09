Serie Vermurkste Fahrradwege : Radweg endet auf Schrägparkplatz

So abrupt endet der Radweg an der Karolingerstraße. Vorschläge vom ADFC zur Verbesserung der Lage wurden von der Stadt abgelehnt. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Parkende Autos versperren die Einmündung einer Fahrradspur auf die Karolingerstraße. Die Stadt wurde gebeten, für mehr Sicherheit zu sorgen. Passiert ist nichts.

Wer als Radler die Bachstraße in Richtung Bilker Arkaden fährt und vorher rechts auf die Karolingerstraße abbiegt, muss ganz schön geschickt sein. Denn nach der Kurve endet der Radweg abrupt. Früher war das kein Problem, weil die Autos in den Parkbuchten längst standen und der Radler direkt auf der Straße weiter fuhr. Nach Einführung des Schrägparkens aber ragen die Hecks der Fahrzeuge in das Ende des Radweges. Radler geraten unvermittelt in Gefahr, ans Auto zu knallen, da bleibt nur das Ausweichen auf die Straße. Wer dort nicht aufpasst, kollidiert mit einem fahrenden Auto.