Natur in Düsseldorf : So soll Bilk grüner werden

Bilk Anne Mommertz hat das Projekt Lieblings-Grün gegründet und sucht noch Ideen. Ihr Ziel: Das lebendige Grün Bilks mit den Menschen aus dem Stadtteil thematisieren, genießen, teilen und vermehren.

Alles, was lebendig grün ist, ist für Anne Mommertz interessant. Deshalb will sie Düsseldorf grüner machen und hat jetzt das Projekt Lieblings-Grün in Bilk gestartet. Ihr Ziel: Das lebendige Grün Bilks mit den Menschen aus dem Stadtteil thematisieren, genießen, teilen und vermehren. Auf einem Flyer können Teilnehmer ihre Interessen angeben und Vorschläge machen, die Mommertz auswertet. So sollen sich dann kleine Interessengruppen finden. Ob gemeinsam Gärtnern oder Spaziergänge – alle Ideen, die sich um das Thema Natur drehen, sind willkommen.