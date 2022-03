Schneeballgeschichten : Ein Kunstraum für Bilk

Düsseldorf Kunstkuratorin Julia Ritterskamp betreibt an der Merkurstraße einen Ausstellungsraum, in dem sie die Werke junger Künstler zeigt.

Während der Stadtteil Flingern über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist für die dort ansässigen Kunstgalerien, ist Bilk eher weniger der Ort, an dem die Werke von Malern, Zeichnern oder Fotografen ausgestellt werden. Dennoch hat Julia Ritterskamp sich als Kuratorin für Kunstpräsentationen an der Merkurstraße niedergelassen. „Ich bin hier freier in meiner Arbeit und bekomme von den Bilkern viel positives Feedback“, sagt die Kunstfachfrau. „Mein Ausstellungsraum ist hier in Bilk zum Treffpunkt geworden für Kenner ebenso wie für Nachbarn, die zuvor noch nie oder kaum mit Kunst zu tun haben.“

Vor ihrer Selbstständigkeit hat sie unter anderem für eine Kölner Kunstgalerie gearbeitet. Ausstellungen organisieren, Texte schreiben, Reden halten sowie Verwaltungsarbeit und Logistik waren ihre Aufgaben. Im Jahr 2007 wünschte sie sich, ihre Kenntnisse selbstständig am Kunstmarkt anzubieten. Das funktioniert gut. „Erst habe ich an verschiedenen Orten die Ausstellungen für Künstler organisiert, im Jahr 2016 habe ich die Räume an der Merkurstraße angemietet, um selbst Kunst nach meinem Geschmack zu zeigen.“

Vor allem junge Kunstschaffende und Studierende der Kunstakademie Düsseldorf sind mit ihren Werken zu Gast bei Julia Ritterskamp. Sie nutzt die Rundgänge in der Akademie, um sich umzusehen und die Künstler anzusprechen. Im Stil möchte sich Ritterskamp nicht festlegen. „Ich muss beim Betrachten ein Wow! vor Begeisterung im Kopfhaben“, sagt sie und hat mit den Jahren schon viele recht unterschiedliche Exponate ausgestellt. Die wuchtigen und steinernen Wandreliefs vom Düsseldorfer Bildhauer Heiko Räpple hat Ritterskamp kuratiert ebenso wie die Werke vom chinesischen Künstler Gao Yutao. Der Meisterschüler von Katharina Fritsch verfremden Postkartenmotive römischer Skulpturen, indem er sie über einen Scanner gleiten lässt. Zurzeit hängen an den Wänden von Ritterskamps Ausstellungsräumen die Malereien von Helena Biermann: abstrakte Motive in Öl auf Nessel. „Es geht um die Linie als künstlerische Form an sich“, sagt die Kuratorin. Sie hat auch immer ein offenes Ohr für Empfehlungen. „Ich brauche nicht den Ruhm, einen Künstler entdeckt zu haben. Ich höre mir gern die Meinungen andere Leute an.“ Wer bei Ritterskamp ausstellt, wird nicht mit einem Vertrag gebunden, das ist einer der Unterschiede zu der Arbeit in klassischen Galerien.

Als Kuratorin mit eigenen Ausstellungsräumen geht es bei Julia Ritterskamp auch um Geld. „Durch Verkäufe kann ich die Miete und das Gehalt meiner Mitarbeiterin finanzieren“, erklärt Ritterskamp. Weitere Einnahmen generiert sie durch den Service für Galerien, private Sammler und für Firmen, die Kunst kaufen oder ausstellen möchten. Um auf ihre Arbeit und die Kunst aufmerksam zu machen, lädt die Kuratorin regelmäßig zu Vernissagen ein. Weil dann meist die Künstler für Gespräche und Fragen anwesend sind, entsteht auch für Nicht-Fachleute ein niedrigschwelliger Anknüpfungspunkt zu den Exponaten. Gut besucht seien diese Ausstellungseröffnungen, sagt sie, ein Kaufzwang gibt es nicht. „Wenn jemand kommt – auch regelmäßig – und bei einem Glas Wein sich der Kunst nähert, dann macht meine Arbeit Spaß.“ Sie habe Besucher gehabt, von denen sie kaum einen Kauf erwartet habe, erzählt sie. Irgendwann aber war es soweit, die Leute hätten sich für ein Bild begeistert und es gekauft. „Diese Geduld bringe ich gern auf. Bilk ist der richtige Ort für mich.“