Bezirksvertretung : Hotel für Wildbienen mit Kost und Logis

Bilk Die Bürgerstiftung stattet elf Schulen mit Insektenhotels aus. Das erste wurde im Zentralschulgarten in Bilk eingeweiht.

Bei der Einweihung des ersten Insektenhotels im Zentralschulgarten erfuhren sowohl die Kinder der Bonifatius-Grundschule als auch die Jugendlichen der Hulda-Pankok-Gesamtschule einiges, was sie vorher wahrscheinlich noch nicht gewusst hatten. Das hatten sie Biologe Olaf Distelhorst zu verdanken, der in Bilk etwa erzählte, dass 70 Prozent aller Wildbienen im Erdboden nisten und sich daher als Alternative fürs Hotel immer auch eine Sandkiste gut eigne. Die Schüler durften der Vorstellung eines Projekts beiwohnen, das nun sprichwörtlich Schule machen wird in Düsseldorf. Die Bürgerstiftung sponsort zwölf der Insektenhotels, die mit allem Drum und Dran immerhin jeweils rund 4400 Euro kosten. Eines verbleibt im Schulgarten, zwei erhalten die bei der Präsentation des Prototyps anwesenden Schulen, für die anderen neun dieser Nisthilfen können sich nun Schulen beim Schulverwaltungsamt bewerben.

Von der Deutschen Postcode Lotterie erhielt die Bürgerstiftung für das Projekt 50.000 Euro, was Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, natürlich erfreute: „Im Rahmen unserer Bildungsprojekte halten wir es für ganz besonders wichtig, dass die Kinder so früh wie möglich, am besten bereits in der Grundschule, für das Thema Umwelt sensibilisiert werden.“ Auch Schuldezernent Burkhard Hintzsche unterstrich die Wichtigkeit des Projekts: „In Großstädten werden immer mehr Flächen versiegelt, fehlt es entsprechend an grünem Lebensraum, ist selbst der Garten vor dem Haus die Ausnahme. Daher ist es enorm wichtig, dass Kinder in Artenvielfalt und Umweltschutz ausreichend informiert werden.“