Düsseldorf erinnert : Landtag und Uniklinik gedenken der Corona-Toten

Düsseldorf Am bundesweiten Gedenktag für die Opfer der Corona-Pandemie haben sich neben der Stadt auch der Landtag und das Düsseldorfer Uni-Klinikum beteiligt.

Im Plenarsaal des Landtag brannte aus diesem Anlass eine Kerze brennen, Landtagspräsident André Kuper erinnerte in einer Videobotschaft an die Verstorbenen. Dieses und ein Video der Kerze wurden auf die Außenwand des Parlamentsgebäudes projiziert. Zahlreiche Abgeordnete unterstützten die Aktion, zudem wurde Trauerbeflaggung angeordnet. „Wir sind in dieser Stunde mit unseren Gedanken bei allen Menschen, die um einen Angehörigen trauern, der aufgrund einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben ist. Mit dem Licht dieser Kerze gedenken wir aller in unserem Land, die mittelbar oder unmittelbar Opfer der Corona-Pandemie geworden sind“, so Kuper in seiner Botschaft an die Düsseldorfer.