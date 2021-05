Schulbau in Düsseldorf : Franz-Jürgens-Berufskolleg eröffnet seine Dependance

Schulbau in Düsseldorf

Düsseldorf Das alte Gebäude war stark sanierungsbedürftig und wurde durch einen Neubau ersetzt. Baukosten und Bauzeit konnten dabei unterschritten werden.

Nach 15 Monaten Bauzeit – und damit sechs Monate früher als geplant – wurde der Ersatzneubau für eine Dependance des Franz-Jürgens-Berufskollegs an der Redinghovenstraße 20 im Januar dieses Jahres fertiggestellt und nun durch Oberbürgermeister Stephan Keller offiziell eröffnet. Die Stadt investierte am Standort 17,9 Millionen Euro. Die ursprünglich veranschlagten Baukosten von 18,5 Millionen Euro wurden damit deutlich unterschritten. Realisiert wurde das Projekt durch das städtische Tochterunternehmen Immobilien Projekt Management GmbH (IPM).

„Neben der modernen Bauweise überzeugt der Neubau durch zukunftsweisende und nachhaltige Elemente – insbesondere im Bereich der technischen Ausstattung und Energieversorgung“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. So wurde das Gebäude an das Fernwärmenetz angebunden und die ökologische Beheizung wird durch eine Photovoltaik-Anlage ergänzt.

Das alte, fünfgeschossige Schulgebäude an gleicher Adresse wurde in den 1960er-Jahren gebaut und seitdem nicht grundlegend renoviert. Es soll noch in diesem Jahr abgerissen werden.