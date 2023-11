Für die Düsseldorfer Tiertafel Adventskalender für Tiere in Not

Ramona Schneider hat selbst drei Fellnasen mit Vergangenheit. Toffee zum Beispiel kam aus Nord-Mazedonien zu ihr und brachte eine kleine Überraschung mit in ihr neues Zuhause. „Sie hatte eine Augenverletzung – und war trächtig“, erinnert sich ihr Frauchen an den Einzug. Die Hündin brachte sieben gesunde Welpen zur Welt. „Das waren anstrengende und tolle zwei Monate. Es war einfach nur schön“, schaut Ramona Schneider auf diese Zeit zurück. Bei der Vermittlung der Welpen an neue Familien stellte sie fest, „dass sehr oft der Satz fiel, ich wusste gar nicht, dass es auch Welpen im Tierschutz gibt. Die Leute sind meist überrascht, wenn ich dann sage, es gibt auch viele Rassehunde in den Tierheimen“.