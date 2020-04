Einkaufen in den Stadtteilen : Unverpackt-Läden trotzen Corona-Krise

Düsseldorf Viele Bürger achten gegenwärtig beim Einkaufen besonders auf Hygiene. Ein Problem für Läden mit Waren ohne Verpackung?

In der Corona-Krise hätte das Geschäftsmodell zum Problem werden können. Kunden könnten eher auf in Plasik verpackte Lebensmittel zurückgreifen, in der Annahme, diese Waren seien hygiensicher als die unverpackten Produkte. Der Umweltschutz kann warten. Bei Pure Note aber bleiben die Kunden treu. „Wir haben eine große Welle der Solidärität erfahren“, sagt Marcel Clemens. Er hat anfangs sogar eine leichte Steigerung des Umsatzes verbuchen können, weil sich viele Menschen in seinem Geschäft bevorratet haben. Dann ging die Kundenfrequenz nach unten, sodass auch bei Pure Note die Vorgehensweise in der Corona-Zeit besprochen werden musste. Hygiene und Sauberkeit, so sagt Clemens, wären schon immer oberstes Gebot, mit einigen Ideen aber haben er und sein Team die Sorgfalt noch einmal verschärft. Am Eingang liegen nun Papiertücher und Desinfektionsmittel bereit. Es ist selbst gemacht aus Essig und Teebaumöl. „Die Idee haben wir von einer Apothekerin, die bei uns einkauft“, erklärt Clemens. Außerdem werden Trichter, Schaufeln und Löffel nach jeder Benutzung gereinigt, ebenso wie die Griffe an den großen Behältern, aus deren Öffnungen die Nudeln, Gewürze und Linsen in die Tüten rieseln. „Dafür haben wir viel Lob und Bestätigung von Kunden bekommen“, sagt Clemens. Das Benutzen der Desinfektionsstation am Eingang wird aber nicht übertrieben groß gefordert. „Wir möchten die Normalität bewahren statt den Krisenmodus in den Vordergrund zu rücken.“