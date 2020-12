In Schlangenlinien über den Südring : Betrunkener Lkw-Fahrer gestoppt

Die Düsseldorfer Polizei stoppte in der Samstagnacht einen betrunkenen Lkw-Fahrer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bilk Der Lastwagen war in der Nacht zu Sonntag aufgefallen, da er mit rund 20 Kilometern pro Stunde in Schlangenlinien gefahren war. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Auf dem Südring endete am Samstagabend die Fahrt eines betrunkenen 39-Jährigen am Steuer eines Lkw.