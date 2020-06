Interview Yvonne Krüll von Fafas Ponyranch in Bilk : „Ich glaube an keinen Vorschlag der Stadt“

Krüll Die Betreiberin von Fafas Ponyranch weiß nicht, was aus ihrem Hof werden soll, wenn auf dem Tetelberg gebaut wird. Im Siegerentwurf war kein Platz mehr für das Kulturlabor und den Veranstaltungsort Datscha. Von dort bezieht Krüll Wasser und Strom.

Frau Krüll, die Stadt hat Ihnen ein Gelände am Aderdamm in Hamm angeboten, jetzt sieht es so aus, als könnten Sie sogar am Tetelberg bleiben. Sind Sie erleichtert?