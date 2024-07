Tierschutzprojekt in Düsseldorf „Die Tauben sind unseren Einsatz wert“

Das Engagement blieb in Bilk natürlich nicht unbemerkt, viele Passanten hielten an und fragten, was die Taubenfreunde denn da machten. Dabei wurde deutlich: „Es fehlt an Aufklärung. Tauben haben einfach ein schlechtes Image, viele kennen aber nicht die Hintergründe“, sagt Gholami-Bajestani. Diese Erfahrung machte auch von Müllers Sohn Simon, der in Sachkunde ein Referat über Tauben in der Schule hielt. „Auch der Lehrer war überrascht und räumte ein, dazugelernt zu haben“, erzählt die Mutter. Dass Stadt und Bahn sich schwer damit tun, auf der Brücke erneut einen Taubenschlag zu platzieren, kann Silke von Müller nicht so recht nach vollziehen: „Platz wäre genug, man muss es nur wollen.“