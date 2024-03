Wohnen über Düsseldorfer Schnellstraße Stadt und Investor präsentieren das Münchener-Straße-Projekt

Dort ist auch zu lesen, dass es den künftigen Bewohnern des Quartiers an nichts fehlen soll: Angeboten werden vom Investor auch die Nutzung von Dienstleistungen wie Co-Working, die Anmietung von zusätzlichem Stauraum oder von Wohnküchen für Feiern. Nach der Arbeit trainieren die Bewohner im eigenen Viertel-Fitnessstudio, holen die Kinder aus der Kita ab und springen schnell noch in den integrierten Supermarkt. Natürlich sollen auch Carsharing- und so genannte Mikromobilitätsangebote mit Stellplätzen am Quartierseingang angeboten werden.