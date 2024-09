Schulneubauten in Düsseldorf Ein neues Gebäude für das Geschwister-Scholl-Gymnasium

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. September, die Ausführung und Finanzierung eines Erweiterungsbaus für das Geschwister-Scholl-Gymnasium an der Redinghovenstraße in Bilk beschlossen. Damit soll die Beibehaltung der Fünfzügigkeit im Rahmen der Umstellung auf den neunjährigen Bildungsgang gesichert werden.