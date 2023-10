Freizeit in Bilk Die Spieloase eröffnet als Treffpunkt für alle Generationen neu

„Die Spieloase ist ein wichtiger Bestandteil im Bilker Leben. Sie ist Anlaufstelle von Kindern und Jugendlichen, die auch aus den angrenzenden Stadtteilen kommen, und ist ebenso Treffpunkt für ältere Menschen“, so Stephan Glaremin, Leiter des Amtes für Jugend und Soziales. „Mit der Sanierung und Erweiterung ergeben sich für die Spieloase neue Möglichkeiten“, sagte er. Der Umbau war auch deshalb nötig geworden, weil die Karolinger Höfe mit ihren 346 Wohnungen dafür sorgen, dass neue Kinder und Jugendliche nach Bilk kommen. Im Zuge der Quartiersentwicklung wurde die Spieloase planerisch mit einbezogen. So konnte die Stadt eine direkt neben der Spieloase liegende alte Halle erwerben, in der früher Auto Becker Fahrzeuge präsentierte. Diese wurde mit dem Kinder- und Jugendtreff verbunden. „Wir haben dadurch 350 Quadratmeter Fläche dazubekommen und nutzen die jetzt als Bewegungsraum im Erdgeschoss und als Multifunktionsfläche in der ersten Etage“, erläuterte Gerti Kobarg, Vorsitzende des Vereins „Spielen und Leben in Bilk“. Die Spieloase wird als Kooperationsmodell zwischen Jugendamt als Anstellungsträger der hauptberuflichen Mitarbeitenden und dem Verein als Einrichtungsträger geführt.