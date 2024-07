Sonntagsöffnung in Düsseldorfer Bücherei Das Testergebnis ist schon absehbar

Anfang Januar ist eine einjährige Pilotphase in der Stadtbücherei Bilk gestartet. Sie ist die erste Stadtteilbücherei in Düsseldorf, die am Wochenende erweiterte Öffnungszeiten anbietet. Doch inzwischen ist die Testphase eigentlich schon überholt worden, denn der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwicklung lokaler Kulturorte beschlossen, und dazu gehört auch die Stärkung der Stadtteilbüchereien. Deshalb wird das Ende der Testphase gar nicht mehr abgewartet.