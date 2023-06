Haltestelle Bilk-S in Düsseldorf So geht es mit dem Fahrradturm am Bahnhof Bilk weiter

Seitdem der Bilker Bahnhof zum Regionalhalt wurde, sollen ihn rund 20.000 Menschen täglich nutzen. Gemessen an der Zahl der Reisenden ist er damit zum zweitgrößten Halt im Düsseldorfer Stadtgebiet aufgestiegen. Die Umgestaltung des Bahnhofs auch etwa mit den Graffiti an den Wänden und Säulen der Unterführung ist sicherlich gelungen, dennoch ist „Bilk S“ noch lange keine Vorzeige-Haltestelle. Was müssen die vielen Passagiere nur denken, wenn sie sich gleich neben dem Bahnhof vor den Düsseldorf Arcaden die stillgelegte Baustelle anschauen, wo längst eine vollautomatisierte Fahrradabstellanlage mit 120 Stellplätzen stehen sollte? Die Baustelle ist in den vergangenen Monaten zum Mülleimer geworden und so wie es aussieht, wird sie das auch noch eine Weile bleiben.