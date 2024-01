Nach Wiedereröffnung So wird die Spieloase in Bilk seit ihrem Umbau genutzt

Ähnlich wie beim Kindertreff sieht es beim Verein aus: „Da wäre es schön, wenn jüngere Leute hinzukämen“, sagt Vorsitzende Gerti Kobarg. Mit Blick auf den Umbau müsse noch einiges nachbearbeitet werden, so Kobarg, ansonsten sei sie sehr froh über das Ergebnis und überzeugt: „Es ist wichtig, so eine Anlaufstelle im Stadtteil Bilk zu haben.“ So gebe es neben vielen Angeboten wie dem „Näh-Treff“ oder einer Tonwerkstatt auch die Möglichkeit, einen Geburtstag günstig in der Spieloase zu feiern. Neu hinzugekommen ist der Qigong-Kurs samstags ab 10 Uhr. Weitere Angebote sind in Planung.