Mobilität in Düsseldorf : Senioren können Mobilitätsdefizite melden

Manchmal sind es unachtsam geparkte Fahrräder oder E-Scooter, manchmal ist es der Bordstein, der zu hoch ist, manchmal die nicht-barrierefreie Straßenbahnhaltestelle – Hürden und Stolperfallen gibt es unzählige in der Stadt, ganz gleich ob im Zentrum oder in den Außenbezirken. Vor allem ältere Menschen mit Rollatoren haben dann das Nachsehen, wenn sie Umwege gehen oder immer wieder um Hilfe bitten müssen. Ein Seniorenarbeitskreis im Stadtbezirk 3, zu dem die Stadtteile Bilk, Oberbilk, Unterbilk, Friedrichstadt, Hafen, Flehe, Volmerswerth und Hamm gehören, will diese Stolperfallen jetzt sammeln und bittet um Mithilfe: „Ärgern Sie sich nicht – Senioren machen ein Foto“, heißt die Aktion, bei der im besten Fall ein ganzer Katalog zusammenkommt, den der Arbeitskreis dem Planungsamt und der Bezirksvertretung vorlegen kann. „Wir wollen Stadtplaner und Politiker sensibilisieren“, sagt Dirk Jehle, der Mitglied im Seniorenarbeitskreis ist. „Wer ein Handy hat, drückt auf den Auslöser und schickt uns das Bild“, so Jehle, der hofft, dass sich viele Senioren beteiligen. Und profitieren würden nicht nur ältere Menschen mit Rollatoren, „sondern auch Eltern mit Kinderwagen und Menschen im Rollstuhl“, sagt Dirk Jehle, der weiß, dass auch für diese Personengruppen so manche Straße im Bezirk zum Hindernis werden kann. „Wir wünschen uns, dass Behinderungen im öffentlichen Raum schneller behoben werden“, so Jehle, der auch noch einen Schritt weiter denkt. Beispielsweise, wenn die Apotheke in der Straße schließt oder die Stadtsparkasse ihre Filiale – ein Thema, was im Augenblick viele Senioren in Düsseldorf bewegt. „Das ist ganz brisant“, sagt Dirk Jehle. Weil nicht nur vertraute Gesichter verschwinden, sondern sich auch der Weg bis zur nächsten Filiale, zur nächsten Apotheke, zur nächsten Post deutlich verkomplizieren kann. „Nicht jede Haltestelle ist schon barrierefrei ausgebaut“, sagt das Mitglied des Arbeitskreises, „nicht überall sind die Bordsteinabsenkungen ideal.“