Geburtstag im Düsseldorfer Salzmannbau Seit 30 Jahren Kunst, Musik und gute Nachbarschaft

Kunstschaffende gewannen damals lokale Politiker dafür, sich gegen den ursprünglich geplanten Abriss des Gebäudekomplexes auszusprechen. Tatsächlich wurde der Salzmannbau im September 1984 sogar unter Denkmalschutz gestellt. Zwei Monate später erwarb die Stadt Düsseldorf das ehemalige Fabrikgelände. Die drei Werkshallen wurden abgerissen und neuer Wohnraum geschaffen. Der Verein „Wohnen in der Fabrik“ war maßgeblich am Umbaukonzept mit beteiligt. So entstanden ein Bürgerhaus, ein Gast-Wohnatelier für auswärtige Kunstschaffende, Stipendiaten der Stadt und Gastronomie zogen ein, und ein Jazzclub eröffnete in der ehemaligen Schmiede, die er seither im Namen trägt.