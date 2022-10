Großer Andrang beim Sonntagskochen im Grenzenlos : Düsseldorfer Round Table kocht für 100 Gäste

Philip Kalthöfer vom Männerclub „Round Table 3 Düsseldorf“, die am Sonntag im Café Grenzenlos gekocht haben, bringt Besucherin Rita Unterrhein einen Kaffee. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Nach vier Monaten Pause hat das Café Grenzenlos das beliebte Sonntagskochen wieder aufgenommen. Diesmal stand ein siebenköpfiges Team des „Round Table 3 Düsseldorf“ in der Küche und servierte ein Drei-Gänge-Menü.

Rita Unterrhein nippt an ihrem Kaffee. „Es war wieder sehr lecker“, sagt die Seniorin. Sie gehört zu den Stammgästen, die regelmäßig ins Grenzenlos kommen. Das kleine Café-Restaurant in Unterbilk ist Treffpunkt für viele, die das Zusammensein schätzen und deren Geldbeutel nicht so dick ist. Man kennt sich oder lernt sich schnell kennen. „Wo sonst kommt man so schnell ins Gespräch wie bei einem guten Essen?“, sagt Jörg Thomas, Geschäftsführer des Restaurants.

Das Café Grenzenlos in der Kronprinzenstraße ist normalerweise nur von Montag bis Freitag geöffnet. Außer der Kalender kündigt das beliebte Sonntagskochen an. Nach vier Monaten Pause stand dafür ein Team des Männerclubs „Round Table 3 Düsseldorf“ mehrere Stunden in der Küche, schnippelte, rührte und brutzelte, damit pünktlich um 11.30 Uhr das Drei-Gänge-Menü fertig wurde.

Info Das nächste Sonntagskochen Öffnungszeiten Das Café Grenzenlos, Kronprinzenstraße 113, hat montags bis freitags, 8 bis 14.30 Uhr, geöffnet. Frühstück bis 10.30 Uhr, Mittag ab 11.30 Uhr. Termine Benefizkonzert „Gegen den Verlust“ am 28. Oktober, 19 Uhr. Sonntagskochen mit dem Lionsclub Rheinturm am 13. November, 11.30 bis 14.30 Uhr.

Draußen vor der Tür warten Johanna Slinka und Brigitte Hartmann darauf, dass zwei der begehrten Plätze an den Tischen frei werden. „Wir kommen immer mal wieder her, wenn wir bei unserer Gymnastik waren“, erzählt Johanna Slinka. Wie Rita Unterrhein sind auch die beiden Damen sehr angetan von der Atmosphäre und „dem großen ehrenamtlichen Engagement“, sagt Brigitte Hartmann. Ohne die Ehrenamtler gehe im Grenzenlos nichts.

Einige Ehrenamtliche sind jeden Morgen um kurz nach sechs Uhr vor Ort, um in der Küche zu helfen. An diesem Mittag sind sie gekommen, um zu schauen, was der „Round Table 3 Düsseldorf“ wohl serviert, dessen Team seit 18 Jahren im Grenzenlos am Sonntagskochen teilnimmt. „Für uns steht soziales Engagement an erster Stelle. Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe für das Miteinander an“, sagt Philip Kalthöfer von dem Männerclub.

Natürlich gehen auch am Café Grenzenlos die aktuellen Entwicklungen nicht spurlos vorbei. Doch an diesem Sonntag schiebt Geschäftsführer Jörg Thomas die dunklen Gedanken zum Thema Energiesparen und erhöhte Lebensmittelpreise beiseite. Aber spätestens am Montagmorgen sind sie wieder da. Rund 100 Malzeiten bereitet das Küchenteam an fünf Tagen in der Woche zu. Die Gäste zahlen dafür zwischen 2,50 und 5 Euro. Wer nur ein schmales Budget hat, bekommt so ein Frühstück oder ein warmes Mittagessen, das es auch in einer vegetarischen Variante und zum Mitnehmen gibt. Diejenigen, die etwas mehr im Geldbeutel haben, legen mindestens fünf Euro dafür auf den Tisch.

Finanziert wird das Café durch Spenden, öffentliche Mittel, die Mitgliedsbeiträge des Vereins Grenzenlos und den Einnahmen des Gastrobetriebs. Ein Balance-Akt, der Jörg Thomas und den neuen Leiter Davinder Singh vor immer neue Herausforderungen stellt. Gerade so haben sie die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gemeistert, nun drohen hohe Strom- und Gaspreise. „Bis zum Jahresende kommen wir einigermaßen klar“, sagt Jörg Thomas. Allerdings sieht es für 2023 nicht mehr so rosig aus. „Wir haben allein durch die Preiserhöhung der Stadtwerke eine zusätzliche Belastung von 8000 Euro zu stemmen, hinzu kommen die steigenden Lebensmittelkosten.“ Umso wichtiger seien die Unterstützung und das Engagement von prominenter Seite, wie dem Round Table 3 oder dem Lionsclub Rheinturm, der im November der Gastgeber beim Sonntagskochen sein wird.

„Wir wollen auf jeden Fall versuchen, die Preise zu halten, denn wir sehen ja jeden Tag, wie groß die Nachfrage ist“, sagt Jörg Thomas. „Ich fürchte nur, dass die Bedürftigkeit in den kommenden Monaten noch weiter zunehmen wird.“ Er hoffe darauf, dass die Spendenbereitschaft auch in diesen schwierigen Zeiten hoch bleibe.