Gefährliche Kreuzung in Düsseldorf Radwegausbau am Lastring in Bilk

Die Planung sieht nun so aus: Auf der südlichen Fahrbahnseite, zwischen Himmelgeister Straße und Witzelstraße, wird auf der Straße ein Fahrstreifen aufgegeben und stattdessen ein Radfahrstreifen angelegt. Dieser wird als getrennter Radweg – als sogenannte Protected Bike Lane – umgesetzt. Von dort aus kann rechts auf den bereits ausgebauten Zweirichtungsradweg der Witzelstraße abgebogen, links in Fahrtrichtung Innenstadt gefahren oder geradeaus über eine neue, rote Radwegefurt die Witzelstraße in einem Zug überquert werden. Weiter wird zwischen Witzelstraße und Mecumstraße ein Radfahrstreifen eingerichtet, der an die Radfurt an der Kreuzung anschließt. Die Möglichkeit zum Rechtsabbiegen wird für den Autoverkehr zukünftig von der heutigen mittleren Spur aus möglich sein. An der Kreuzung Mecumstraße/Auf‘m Hennekamp schließt dann ein Radweg an und Radfahrer werden auf den Radweg im Seitenraum geleitet. Da es an dieser Stelle im Bestand vermehrt zu Konflikten mit wartenden Fußgängern auf dem Radweg kommt, wird dieser an der Querung noch zur Fahrbahn geführt und erst anschließend über eine Rampe hochgeführt.