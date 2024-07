Naturprojekte in Düsseldorf Stadt legt neuen Teich an der Hulda-Pankok-Gesamtschule an

Das Ufer bietet eine ausreichend große Flachwasserzone, in der sich Pflanzen wie Schilf und Fieberklee etablieren können. Die Freiwasserzone wiederum in der Teichmitte ist tief genug, um im Winter nicht durchzufrieren und damit sichere Überwinterungsmöglichkeiten zu bieten. So kann der Teich neben Amphibien unter anderem auch von Libellenlarven, Wasserkäfern und Flohkrebsen genutzt werden. Eine integrierte Plattform am Ufer sorgt dafür, dass das Gewässer für Beobachtungen etwa im Rahmen des Biologieunterrichts gut erreichbar bleibt.