Kriminalität in Düsseldorf Mehr Raubüberfälle im Stadtbezirk 3

Bei den Verkehrsunfällen mit verletzten Personen gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. „Weniger Schwerletzte und weniger Kinder, dafür mehr Leichtverletzte und Senioren, die an Verkehsunfällen beteiligt waren“, fasst Baumann die Statisitk zusammen. Neue Unfallschwerpunkte habe man am Kreisverkehr Himmelgeister-Straße/Moorenstraße oder auch an der Kreuzung Südring/Volmerswerther Straße ausgemacht. Beim viel befahrenen Kreisverkehr nahe der Uni-Klinik könnte man daher vielleicht eine Beampelung in Betracht ziehen, regte Marko Siegesmund (SPD) an.