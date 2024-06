Bestattungen in Düsseldorf Kolumbarium auf dem Südfriedhof bietet alternative Bestattungsform

In der Kapelle am Südfriedhof hat die Stadt ein neues Kolumbarium eingerichtet. Ursprünglich war dieses mit 330 Urnenkammern geplant. Geschaffen wurden jetzt allerdings 550 Kammern, in denen jeweils zwei Urnen Platz finden. „Bei der Umsetzung der Pläne haben wir gemerkt, dass die Nachfrage nach dieser Bestattungsform unverändert groß ist“, sagt Stadtkämmerin Dorothée Schneider. So sind in Düsseldorf inzwischen nur noch 30 Prozent der Bestattungen Sargbeisetzungen, 70 Prozent sind hingegen Urnenbestattungen.