Engagement für Düsseldorfer Brauchtum Jakob-Faasen-Plakette geht an CC-Präsident Lothar Hörning

Neben der Übergabe der Jakob-Faasen-Plakette ereignete sich im Festzelt auf dem Bilker Schützenplatz auch noch Historisches. Erstmals in der Geschichte des Vereins, dessen Vorläufer sich um 1430 als eine Solidargemeinschaft zur gegenseitigen Hilfe gebildet hat, wurde mit Sarah Walterbach eine Frau zum Regimentsschützenkönig gekürt. „Mir ist es wichtig, Traditionen und Wandel in Einklang zu bringen. Dazu gehört auch, dass Frauen in Schützenvereinen Ämter bekleiden und König werden können“, sagt Walterbach. Außerdem überreichte OB Stephan Keller den Schützenstadtorden an Ronald Weigel, Frank Schmitz, Andreas Lietz und Marcel Acar – wegen herausragender Verdienste um das Schützenwesen.