Wochenende in Düsseldorf : In Bilk wird gefeiert

In Bilk wird gefeiert

Wochenende in Düsseldorf

Bilk „Bilk ist auf der Rolle“ und Floraparkfest – im Stadtteil ist viel los am Wochenende. Für die Besucher gibt es viele Mitmachaktionen wie Karaoke oder Airbrush-Tattoos.

(nika) Sommer, Sonne, Sand, dazu coole Musik und leckere Drinks – am Wochenende ist Bilk wieder auf der Rolle. Zum elften Mal findet das Fest in und rund um die Düsseldorf Arcaden statt. Sonntags wird parallel auch noch im Floragarten gefeiert. Und das steht auf dem Programm:

Termin Das Sommerfest „Bilk ist auf der Rolle“ findet am Samstag, 6. Juli, von 13 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 18 Uhr statt. Auf dem Vorplatz gibt es viele Mitmachaktionen für die Besucher. Die Geschäfte in den Arcaden haben sich zudem einige Überraschungen für die Besucher überlegt.