Kommen und Gehen Mehr als bloß ein Kosmetikstudio

Neben den unterschiedlichsten Schönheitsbehandlungen verkauft die Unternehmerin in ihrem Studio auch Seifen, Raumdüfte sowie vegane Körperpflegeprodukte der niederländischen Marke „The Gift Label“, die es in Düsseldorf bisher nur in ganz wenigen Geschäften gibt und, wie der englische Name sagt, gut zum Verschenken geeignet sind. Schon seit rund fünf Jahren hat Kempka zudem unter ihrem Namen eine eigene Kosmetiklinie, die in einer kleinen Manufaktur in Deutschland hergestellt wird. Weil Nachhaltigkeit für sie wichtig ist, verzichtet Kempka dabei vollständig auf Umverpackungen.