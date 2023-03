Stadtplanung in Düsseldorf Neues 45-Meter-Hochhaus in Bilk geplant

Es ist etwas länger als drei Jahre her, da richtete die Stadt in dem Gebäude auf der Ecke von Witzelstraße und Mecumstraße ein Diagnosezentrum ein. Es war rückblickend etwas Neues, Menschen mit Corona-Verdacht konnten sich zu Pandemie-Beginn dort testen lassen. Jetzt wird in der Bezirksvertretung 3 in der nächsten Woche vorgestellt, was in den nächsten Jahren auf dem Grundstück einmal entstehen soll. In der Beschlussvorlage für die Durchführung eines hochbaulichen Wettbewerbsverfahrens ist von einer „signifikanten Landmarke an diesem stark frequentierten Stadteingang“ sowie einem „weiteren Hochhaussolisten“ die Rede, der „die prägenden Hochhausachsen der Düsseldorfer Stadtsilhouette“ ergänzen wird. Ganz so hoch wird es allerdings auch nicht hinausgehen: Die Gebäudehöhen sind vorgegeben und betragen maximal „nur“ 45 Meter.