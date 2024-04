Eisgenuss zum Sparpreis Hier kostet das Eis noch 70 Cent

Das Eis wird nicht in Kugeln portioniert, sondern per Spachtel aufgeschichtet. „Wir machen immer voll“, sagt Fabio Osmieri. Dass der Einstiegspreis von 70 Cent im Hörnchen in Düsseldorf unschlagbar günstig ist, sei übrigens auch so eine Sache, die schon immer so sei: „Eis muss für alle sein.“ Diese Aussage würden andere Eisdieler vermutlich nicht verneinen. Aber der Normalpreis in Düsseldorf liegt eher um die zwei Euro. Im Eiscafé auf der gleichen Straße wie das Unbehaun zum Beispiel kostet eine Kugel 1,60 Euro.