Second-Hand in Düsseldorf Gebrauchte Mode zum kleinen Preis

In der Kleiderkammer „Bilka“ herrscht in diesen Tagen häufig Hochbetrieb. Seitdem die Preise in so gut wie allen Lebensbereichen gestiegen sind und noch weiter steigen, sind deutlich mehr Menschen auf günstige Optionen beim Kauf von Kleidung und Schuhen angewiesen. Die Betreiber der Kleiderkammer verspüren seit ihrem Umzug an den Standort in der Witzelstraße eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Aus diesem Grund werden derzeit mehr Kleiderspenden gebraucht. Vor allem Frühlings- und Sommerbekleidung für die kommende Saison werden momentan benötigt.