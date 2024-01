Stadtteilbibliothek Bilk öffnete erstmals auch am Sonntag Jetzt auch sonntags stöbern, schmökern, vorlesen

Samstags stehen bis 13 Uhr noch zwei Bibliothekarinnen für Kundenanfragen zur Verfügung. Danach werden sie von einer Aufsicht abgelöst, die von einem externen Dienstleister kommt, der sonst Personal für Museen stellt. Sie ist auch sonntags vor Ort. Die Kunden können in dieser Zeit ausleihen, Medien zurückgeben und die digitalen Angebote nutzen. Spezielle Anfragen zu Kundenkonten müssen allerdings nach wie vor während der regulären Öffnungszeiten mit dem dafür geschulten Personal besprochen werden. Im Untergeschoss nutzt Nadine Roos den offenen Sonntag, um sich mit neuem Lesestoff einzudecken. „Ich liebe Fantasy und heute hab ich endlich auch die Zeit, in Ruhe zu stöbern“, sagt sie und zeigt ihren vollen Korb mit dicken Schmökern. Timo Seidlitz blättert in einem Ratgeber. „Ich will im Frühjahr meinen kleinen Balkon insektenfreundlich bepflanzen und dachte, ich schau mal, was es dazu in der Bücherei gibt“, erzählt er. Vor einem halben Jahr ist er von Münster nach Düsseldorf umgezogen. „Ich wohne nur ein paar Straßen weiter und hab durch Zufall davon erfahren, dass die Stadtteilbibliothek sonntags auch geöffnet hat“, sagt er. Eine Kundenkarte hat der Programmierer zwar noch nicht, „aber das hole ich nach“, verspricht der 27-jährige. Fürs erste reicht es ihm, sich an einen der Lesetische zu setzen und sich ein paar Notizen zu machen. Die Besucher der Zentralbibliothek nutzten den offenen Sonntag tatsächlich weniger, um Medien auszuleihen oder zurückzugeben. Sie nahmen das Angebot an, um in Ruhe zu lernen. Sich eine gemütliche Ecke zum Lesen zu suchen oder ungestört zu ihrem Interessengebiet zu recherchieren, so wie Marie und Jannis. Die beiden haben ein gemeinsames Projekt, an dem sie in der Stadtteilbücherei Bilk am Sonntag arbeiten. „In unserer WG ist am Wochenende immer viel los, hier können wir uns besser konzentrieren“, erzählen sie. Auch die beiden wohnen „praktisch gleich um die Ecke“. Die verlängerte Öffnung am Samstag kam ebenfalls sehr gut an. „Es sind viele Familien am Nachmittag da gewesen und ich habe vier Kästen voll mit Rückgaben“, bilanziert die Aufsicht.