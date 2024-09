Kulturprojekt für Kinder in Düsseldorf Die neue Skulptur des Salzmannbaus ist jetzt schon ein Wahrzeichen

Karisia beschreibt den Ablauf der sechswöchigen Entstehungszeit der Skulptur, die allen Sicherheitsansprüchen der Spielplatznorm entspricht. Zuerst wurde die Grundform mit Holz ausgebaut, mit Styropor verklebt und mit Feilen in Form gebracht. „Das Raspeln war ganz neu für mich“, sagt die sieben-jährige Emily und zeigt mit ein paar Handbewegungen in der Luft, wie genau es funktioniert. Dann wurde die Skulptur mit Acryl, Glasfasermatten und Acrylgips eingedeckt. Am Ende wurde das Häuschen angemalt. Am Malen hatten der neun-jährige Dzafer und Emily besonders Spaß. Emily platzt vor Stolz, als sie erzählt, dass ihre Namen alle auf einer Plakette an der Skulptur verewigt wurden.