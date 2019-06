Schützen in Düsseldorf : Ein Schützenkönig hat’s nicht leicht

Bilk Mehr als 20 Kilo wiegt die Königskette, die der amtierende König bei den Bilker Schützen tragen muss. Und wenn sie Hans-Joachim Henneberg doch mal zu schwer wird, dann hat er bereits einen Plan B parat.

Aus der Ferne erinnert die silberne Kette, die Hans-Joachim Henneberg an diesem Wochenende durch ganz Bilk trägt, an eine kugelsichere Weste. Aber eben nur ein bisschen, denn bei näherer Betrachtung erkennt man die unzähligen Silberplaketten, die an dieser Kette hängen und die alle aus unterschiedlichen Jahren stammen. Als aktueller Regimentskönig der St.-Sebastianus-Schützen hat Henneberg beim Bilker Schützenfest am vergangenen Wochenende mit der etwa 20 Kilogramm schweren Kette wortwörtlich eine Kette uralter Erinnerungen mit sich getragen, die für die Schützen von großer Bedeutung sind.

„Die Kette hat eine ziemlich lange Geschichte“, sagt Ulrich Müller, erster Chef der Schützen. Seit Jahrhunderten wandert sie von Regimentskönig zu Regimentskönig. Jeder von ihnen hängt seine eigene kleine Plakette – das so genannte Königssilber – an die große Kette, die mittlerweile etwa 20 Kilogramm wiegt.

Kirmes An beiden Tagen hat die Kirmes am Aachener Platz ab 15 Uhr geöffnet.

„Natürlich merke ich das, aber es ist auch ein schönes Gefühl“, sagt Hans-Joachim Henneberg. Man wisse ja, was mit dem Königsamt auf einen zukomme, so der Regimentskönig. Falls dem jahrzehntelagen Schützen die Kette doch zu schwer werde, hat er bereits einen Plan B parat: „Ich gebe sie einfach an meinen Sohn weiter“, sagt Henneberg, der einen verstohlenen Blick zu seinem Sohn Daniel wirft, der in diesem Jahr Jungschützenkönig ist. Bleibt ja in der Familie. Zweimal hat Henneberg, den alle Kameraden nur Hansi rufen, die Kette bereits seit seiner Proklamation getragen. „Es fühlt sich ein bisschen an, als wenn man die Kinder wieder im Arm trägt“, sagt Henneberg. Der einzige Unterschied sei, dass man die Kette nicht wickeln müsse wie damals die Kinder, erzählt er lachend.