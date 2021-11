Bilk : Ein Kalender voller Bilker Lieblingsorte

Franz-Thomas Fischer reichte unter anderem dieses Bild von der Düssel an der Karolingerstraße ein. Dass sein Bild es in den Kalender schafft, hätte er nicht gedacht. Foto: RP/Franz-Thomas Fischer

Bilk Im Zentrum plus am Suitbertusplatz werden die Fotografien aus dem Wettbewerb in einer Ausstellung gezeigt. Die Bilder sind noch bis zum 30. Januar zu sehen.

Mitten in der Großstadt liegt der Stadtteil Bilk. Hier wohnen so viele Menschen wie in keinem anderen Stadtteil der Landeshauptstadt. Und doch gibt es im regen Verkehrsgetümmel, mitten im geschäftigen Treiben Orte, die aussehen, als lägen sie mitten in der Natur, mitten im Wald. Das beweisen einige der Bilder, die beim Fotowettbewerb „Meine Bilker Lieblingsorte“ des Zentrums plus am Suitbertusplatz eingereicht wurden.

Verträumte bewaldete Pfade, menschenleere Flussauen, aber auch Aufnahmen von himmelstürmender Architektur an innerstädtischen Plätzen prägen das Bilker Bild der Menschen im Stadtteil. „Diese Bilder zeigen Orte der Begegnung, der Geselligkeit; Orte der Ruhe, der Einkehr, der Pause“, erläutert Zentrum-plus-Leiterin Anna Liza Arp. „Bilk ist ein enorm vielfältiger Stadtteil. Das kommt in den Bildern zum Ausdruck.“

Info Programm „Meine Bilker Lieblingsorte“ 18. November (11.30-12.30 Uhr) Tischgespräch „Lieblingsorte“ mit Dorothee Göring-Weitz 23. November (15-16.30 Uhr) Vortrag Heimatverein Bilker Heimatfreunde mit Hille Krause 25. November (14-15.30 Uhr) Spaziergang „Die Düssel in Bilk“ mit Netzwerk Bilk, Treffpunkt am Uhrenfeld am Volksgarten 30. November (15-16.30 Uhr) Lesung „Geschichten aus Bilk“ mit Jan Michaelis 3. Dezember (15-17 Uhr) Besuch Hermann-Smeets-Archiv, Treffpunkt am Archiv 9. Dezember (11-12.30 Uhr) „Wie klingt Bilk?“ mit Kathrin Kluge und Bodo Beuchel

Die zwölf besten Bilder werden derzeit zu einem Kalender zusammengestellt, der ab Mitte Dezember für fünf Euro verkauft wird. „Interessierte können sich telefonisch unter 0211-6504176 bei mir melden“, sagt Arp. Wer schon vorab wissen möchte, welche Fotos in dem Kalender abgebildet sind, kann sich die Ausstellung der „Kalenderbilder“ noch bis zum 30. Januar 2022 im Zentrum plus (Suitbertusplatz 1a) ansehen. Begleitet wird die Ausstellung von einem vielfältigen Programm. In verschiedenen Veranstaltungen wird Informatives über den Stadtteil erzählt und über Bilk geredet. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Sieben Fotografinnen werden im Kalender vertreten sein. Mit ihren Aufnahmen gewähren sie dem Betrachter nicht nur einen Blick auf den Stadtteil, sondern auch in ihr Herz und ihre Seele. Sie offenbaren, was ihnen an Bilk so gut gefällt. Bilder vom Inneren eines Kiosks (Silke Beisel), von der Karolingerstraße und aus dem Botanischen Garten der Heinrich-Heine-Universität (Franz-Thomas Fischer) oder vom Flohmarkt auf dem Aachener Platz und von St. Suitbertus (Christina Herzog) werden als Kalenderblätter zu sehen sein. Über die Auswahl waren einige überrascht. „Ich habe nicht gedacht, dass meine Bilder für die Ausstellung und den Kalender ausgewählt werden“, gesteht Fischer bescheiden. „Ich bin doch nur ein Hobbyknipser, der seine Aufnahmen mit einem zehn Jahre alten Handy macht“, sagt er.