Ehrenamtliches Engagement in Düsseldorf : Neustart der Bilker Kleiderkammer

Düsseldorf Das Geschäft Bilka, das bis zu Sommer 2019 an der St.-Bonifatius-Kirche beheimatet war, hat nun einen neuen Standort. Es gibt gut erhaltene und fein säuberlich sortierte Kleidung.

Ein Blick durchs Schaufenster zeigt bereits das umfangreiche Angebot an Kleidung, das in dem kleinen Laden verkauft wird. Fein säuberlich nach Größen sortiert, in Kisten gestapelt und in Regalen platziert befinden sich die Kleiderspenden, die in den vergangenen Wochen eingetrudelt sind. „Das Schöne an unserem System ist, dass die Leute reinkommen, die Kiste mit ihrer Größe sehen und diese nehmen. Sie müssen gar nicht lange suchen. Meistens finden sie dann auch etwas Passendes“, erzählt Angela Klaus. Das Prinzip der Kleiderkammer ist einfach: Während sich die einen über preiswerte Anziehsachen freuen, spenden die anderen nicht mehr benötigte Klamotten, die ansonsten vielleicht im Altkleidercontainer gelandet wären. Auch Spielzeug, Tornister und Schuhe befinden sich im Repertoire der Bilka. Schuhe gibt es so zum Beispiel ab 3,50 Euro, Hosen ab vier Euro. Inhaber des Düsselpasses erhalten zudem eine zusätzliche Ermäßigung.