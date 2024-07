Düsseldorf entdecken Der Florapark, ein grünes Kleinod in der Steinwüste

Weil in der Planungszeit des Floraparks exotische Pflanzen das Renommee von Grünanlagen erheblich steigerten, stehen auch viele Arten in Unterbilk, deren Heimat nicht in Europa liegt. So sind etwa uralte Exemplare des Silberahorns (Heimat Nordamerika), Kaukasische Flügelnuss, Bienenbaum (Asien), Nageleiche (Nordamerika), Trauerweide (China), Zelklove (Japan) oder Zürgelbaum (Nordamerika) zu bestaunen. „Der Ameisenbaum im Florapark ist einer der größten, den wir in NRW haben“, sagt Lange. „Leider kommen einige Bäume so langsam in das Alter, dass sie demnächst abgängig sein können.“