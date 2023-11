Bezirkspolitik in Düsseldorf Bücherei Bilk soll am Wochenende länger öffnen

Das sei mit der bisherigen Personaldecke aber nicht zu leisten, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht. Deshalb könnte das „Open Library“-Konzept, wie es auch schon in der Zentralbibliothek KAP1 angewandt wird, eine Lösung darstellen. Dabei wird die Bücherei nur von einem Wachdienst geöffnet, der jedoch kein Service anbietet. Sogar eine technische Lösung ohne Schließ- und Aufsichtspersonal könnte umsetzbar sein. Davon könnten Besucher vor allem am Wochenende profitieren: So würde die Bücherei dann samstags von elf bis 18 Uhr öffnen und sonntags von 13 bis 18 Uhr.