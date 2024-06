Ehrung im Düsseldorfer Brauchtum DFB-Vize Peter Frymuth erhält die Karl-Klinzing-Plakette

„Peter Frymuth engagierte sich in seiner Jugend schon in der Jugendarbeit der Pfarre St. Bruno in Unterrath sowie als Fußballer in den Vereinen DJK Rasensport 1910 und Niederrhein. Früh wechselte er in die Funktionärsebene in den Fußballverband Niederrhein und ist auch heute noch Vizepräsident des DFB“, sagt Stefan Drüppel.