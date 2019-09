Bauen in Düsseldorf : „Tote Baustelle“ soll in zwei Wochen weichen

Bilk/Flehe Auf der Ulenbergstraße behindert eine Dauerbaustelle der Netzgesellschaft Düsseldorf den Verkehr für Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger. Doch Besserung ist in Sicht: Bis zum 20. September sollen die dortigen Arbeiten an den Gasleitungen endlich abgeschlossen sein.

Manfred Born wohnt in der Nähe des Merowingerplatzes und fährt fast täglich am Freizeitpark Ulenberg vorbei: oft mit Fahrrad, hin und wieder auch mit dem Auto. An dieser Stelle behindert eine große Baustelle den Verkehr auf der Straße und dem Fahrradweg gleichermaßen. „Die Baustelle befindet sich hier sicherlich schon seit fünf Monaten und gefühlt ist hier in letzter Zeit auch kein Fortschritt mehr gemacht worden“, erklärt der Anwohner die aktuelle Situation an der großen Baustelle, die sich direkt vor dem Eingang zum Freizeitpark Ulenberg befindet. Durch das große Bauloch und die dazugehörigen Sicherheitsabsperrungen ist an dieser Stelle die Fahrbahn der Ulenbergstraße lediglich einspurig zu nutzen.