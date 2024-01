Immobilien in Düsseldorf Neue Pläne für die Tankstelle an der Mecumstraße

Düsseldorf · Anstelle der seit Jahren ungenutzten und verwahrlosten Tankstelle an der Mecumstraße in Düsseldorf-Bilk soll ein Gebäude mit 24 Wohnungen entstehen. Diskussionen gab es in der Bezirksvertretung um die Pläne zur Dachbegrünung.

25.01.2024 , 16:05 Uhr

Die verwahrloste Tankstelle soll abgerissen werden. Foto: Christopher Trinks

Von Christopher Trinks