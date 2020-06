Bauen in Düsseldorf : Protest gegen Mikroappartement-Pläne an der Martinstraße

Erste Simulationen zeigen, wie der Innenhof an der Martinstraße mit der Hausnummer 42 bebaut werden soll. Foto: Stadt Düsseldorf

Stadtbezirk 3 In einem Hinterhof in direkter Nachbarschaft zum S-Bahnhalt Völklinger Straße will ein Investor 170 Wohneinheiten bauen. 125 davon sollen sehr klein ausfallen. Die Grünen haben schon reagiert und finden, dass das Vorhaben in seiner Art komplett aus der Zeit gefallen und am Bedarf vorbeigeplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Im Bürgersaal des Stadtteilzentrums Bilk trifft sich die Bezirksvertretung 3 (Bilk, Oberbilk, Unterbilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe und Volmerswerth) am Dienstag, 23. Juni, um 17 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Bauprojekt, das für Diskussionen sorgen wird, denn ein Investor will in einem Hinterhof an der Martinstraße Mikroappartements bauen.

Was ist konkret in dem Hinterhof in Bilk geplant? Weil es für das Grundstück in der direkten Nachbarschaft zum S-Bahnhof Völklinger Straße keinen Bebauungsplan gibt, muss der Bauherr nur Rücksicht auf die Häuser in der Umgebung nehmen und sich daran orientieren. In seiner Bauvoranfrage, die der Bezirksvertretung 3 nun vorgelegt wird, geht es konkret um 170 Wohneinheiten, die in zwei- bis fünfgeschossigen Wohnhäusern entstehen sollen. Entlang der Bahnlinie soll die Bebauung fünf Etagen bekommen, um Lärm abzuschirmen, im Innenbereich sind zwei- bis viergeschossige Gebäude geplant. 125 der 170 Wohnungen sollen barrierefreie Mikroappartements werden, außerdem soll es neun rollstuhlgerechte Einheiten geben, neun für Wohngemeinschaften und 31 barrierefreie Einheiten für Familien und Senioren.